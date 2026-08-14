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I tifosi dell’Inter salutano Frattesi
Manca solamente l’ufficialità ma Davide Frattesi è atterrato a Roma ed è pronto per diventare un nuovo calciatore della Lazio; sui social i tifosi dell’Inter hanno salutato il calciatore dopo gli anni in nerazzurro.
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I commenti dei tifosi dell’Inter che salutano Frattesi
Frattesi torna a casa, dopo aver giocato nelle giovanili della Lazio è pronto a vestire di nuovo la maglia biancoceleste. Dopo 82 partite con ben 11 reti segnate, il centrocampista classe 99 lascia l’Inter per arrivare nella Capitale. I tifosi nerazzurri lo hanno salutato sui social e ringraziato per i tre anni trascorsi a Milano nei quali ha vinto due Campionati di Serie A, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ecco il suo ultimo post dove ringrazia i suoi vecchi tifosi con i numerosi commenti d’affetto.
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