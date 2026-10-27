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Solo amore per la Lazio: i tifosi accolgono la squadra all’arrivo del pullman

Published

1 ora ago

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Tifosi Lazio atteso squadra

I tifosi della Lazio sono accorsi in massa al Mapei Stadium, per seguire la partita della loro squadra contro il Sassuolo, e hanno aspettato l’arrivo della squadra presso l’impianto: a poche ore dall’inizio della partita, centinaia di supporters biancocelesti hanno atteso l’arrivo della formazione di Gattuso e l’hanno travolta di affetto.

Leggi anche: “Sassuolo Lazio: Orsato è allo stadio con i tifosi biancocelesti

I tifosi della Lazio attendono l’arrivo della squadra

L’iniziativa ha avuto lo scopo di far sentire vicinanza ai giocatori e caricarli in vista di una partita importantissima per mantenere il primato in classifica e continuare a far sognare un popolo accorso in massa a Reggio-Emilia, nonostante la distanza da Roma.

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# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
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