Solo amore per la Lazio: i tifosi accolgono la squadra all’arrivo del pullman

I tifosi della Lazio sono accorsi in massa al Mapei Stadium, per seguire la partita della loro squadra contro il Sassuolo, e hanno aspettato l’arrivo della squadra presso l’impianto: a poche ore dall’inizio della partita, centinaia di supporters biancocelesti hanno atteso l’arrivo della formazione di Gattuso e l’hanno travolta di affetto.

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I tifosi della Lazio attendono l’arrivo della squadra

L’iniziativa ha avuto lo scopo di far sentire vicinanza ai giocatori e caricarli in vista di una partita importantissima per mantenere il primato in classifica e continuare a far sognare un popolo accorso in massa a Reggio-Emilia, nonostante la distanza da Roma.

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