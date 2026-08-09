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Tifosi della Lazio al Benito Stirpe: “Tutti a Bologna”

Published

8 ore ago

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Tifosi lazio

Durante l’amichevole fra Frosinone e Lazio, in scena al Benito Stirpe, i tifosi biancocelesti hanno intonato ripetutamente il coro “Tutti a Bologna”. Chiaro il messaggio in vista dell’esordio campionato nonostante la trasferta vietata in Emilia ai supporter capitolini.

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Il coro dei tifosi della Lazio durante l’amichevole con il Frosinone al Benito Stirpe.

Esodo dei tifosi biancocelesti al Benito Stirpe per assistere all’amichevole fra la Lazio e il Frosinone. Durante il match i supporter capitolini hanno intonato a chiare note il coro “Tutti a Bologna”. Nonostante il divieto di trasferta imposto dalla questura, sembra che parte della tifoseria laziale salirà nel capoluogo emiliano per una gita fuori porta.

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