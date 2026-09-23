La protesta laziale fa il giro del mondo: ecco cosa scrivono in Germania

Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ha analizzato l’iniziativa dei tifosi della Lazio nei confronti della società guidata da Claudio Lotito.

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Il Frankfurter Allgemeine Zeitung ha parlato in un lungo articolo della protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito.

“Nonostante lo spettacolare inizio di stagione, lo Stadio Olimpico non riesce a essere nemmeno mezzo pieno nelle partite casalinghe. I tifosi sono in sciopero contro il presidente del club Claudio Lotito.

“In realtà niente di nuovo. Da quando ha rilevato il club nel 2004 dal gruppo Cirio, Lotito è una figura divisiva a Roma. (…) Ancora oggi, il presidente persegue un corso di austerità. La Lazio non compra stelle costose, i buoni giocatori vengono rivenduti per ragioni economiche”.

Il quotidiano tedesco spiega approfonditamente le ragioni dei tifosi.

“Nove mesi fa, 45.000 tifosi hanno firmato una petizione per chiedere che Lotito vendesse il club. Queste le motivazioni: passività sul mercato dei trasferimenti, la stagnazione del nuovo progetto di costruzione dello stadio, passi indietro sportivi e soprattutto l’atteggiamento altezzoso nei confronti dei tifosi. ‘Il club è mio!’, è un motto di Lotito che fa arrabbiare i tifosi”.

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