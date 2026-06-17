Tifosi contro Lotito, le ragioni dello scontro

Si preannuncia una stagione di contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti di Claudio Lotito; le ultime mosse del presidente, infatti, non hanno fatto altro che esacerbare lo scontro, andando ad aggiungersi alla lista delle ragioni del conflitto.

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Scontro tifosi – Lotito: le nuove ragioni del conflitto

Il boicottaggio da parte del tifo organizzato, che ha dichiarato l’intenzione di lasciare la Curva Nord vuota, e la contestazione condivisa dalla maggioranza della famiglia biancoceleste sono sono l’ennesimo episodio di un muro contro muro destinato ad andare avanti. Oltre alle ben note ragioni del dissenso dei laziali nei confronti di Lotito, nelle ultime settimane se ne sono aggiunte altre tre, riporta il Tempo.

Il saldo zero

In primo luogo, il caso saldo zero. Lo scorso venerdì, infatti, la Commissione di vigilanza ha comunicato la rilevazione dell’infrazione della soglia dello 0,7% del costo del lavoro allargato. Conseguenza: mercato a saldo zero, a meno che il deficit non venga ripianato inserendo crediti futuri (cioè tramite cessioni) o con un aumento di capitale. Quest’ultima è la strada seguita da Como, Monza e Sassuolo, le altre squadre nella medesima situazione dei biancocelesti. Non dalla Lazio, che rischia di vestire la “maglia nera” della Serie A. Lotito, infatti, non sembra intenzionato a immettere di tasca sua i 19,5 milioni di euro necessari per sbloccare la situazione. Di conseguenza, se si vorranno evitare sacrifici dolorosi, dopo quello di Romagnoli e probabilmente di Gila, si potrà rinvestire esclusivamente quanto guadagnato con le cessioni.

Lo stadio Flaminio

In secondo luogo, la questione stadio Flaminio. Dai dubbi sulla fattibilità del progetto, alle contestazioni avanzate dalla Conferenza dei servizi, le ombre intorno alla storica casa della Lazio sono numerose. Inoltre, sussistono problematiche anche relative alle fonti di finanziamento, di cui mancano i dettagli. Il quotidiano, infatti, dubita della possibilità della società biancoceleste di fare fronte autonomamente alle spese, considerati i mancati introiti dallo stadio e dalla partecipazione alle coppe europee. In attesa di sapere se le criticità evidenziate dalla Conferenza dei servizi possano essere superate, negli ambienti del tifo laziale si respira un tale malcontento che neanche il tanto sognato ritorno a casa potrebbe fare tornare l’entusiasmo intorno alla gestione Lotito.

Il caso Reggina

Infine, il capitolo Reggina. Secondo le più recenti notizie, infatti, Lotito sarebbe ad un passo dall’acquistare la squadra di Reggio Calabria. Proprio nel bel mezzo del momento più duro della storia recente della Lazio, con lo stadio che si svuota e l’impossibilità di operare sul mercato s non attraverso le cessioni, i tifosi si domandano come il presidente possa dedicarsi a un altro progetto parallelo. E mentre i supporter amaranto sognano il ritorno fra i professionisti – come avvenuto con la Salernitana – i sostenitori dell’aquila sono costretti ad assistere a un ridimensionamento dei loro sogni e delle loro ambizioni.

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