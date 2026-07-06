I tifosi a Lotito: “Neanche due scudetti cancellerebbero le volgarità che ci ha rivolto in 22 anni”

Il quotidiano Il Tempo, nella sua edizione odierna, ha raccolto alcuni sfoghi dei tifosi della Lazio rivolti al presidente Lotito; nel mirino le parole e gli atteggiamenti del patron nel corso di questi lunghi 22 anni.

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Le parole dei tifosi della Lazio rivolte al presidente Lotito

Il parere del tifoso Angelo De Luca: “Presidente Lotito nemmeno due Scudetti riuscirebbero a farci dimenticare tutte le offese-volgarità che ha rivolto a noi tifosi in 22 anni”.

Il parere del tifoso Cristiano Castelli: “Ci tenevo a ringraziarla personalmente, per la sua autorevole presenza e, soprattutto, per la lucidità e il coraggio con cui ha formulato le 10 domande rivolte al presidente Lotito. Da 22 anni a questa parte, tuttavia, la situazione è radicalmente cambiata. Nonostante qualche isolato successo sportivo, la Lazio ha smesso di essere gestita in modo passionale e rispettoso della gloriosa storia che le compete. Una gestione monocratica e accentratrice come quella attuale è ormai anacronistica, totalmente fuori dal tempo in un panorama calcistico moderno dominato da grandi capitali e fondi internazionali. Applaudo quindi con vigore alla sua iniziativa”.

Il parere del tifoso Corrado Caros: “Secondo me non c’è da fare nulla con questo presidente deve solo vendere perché sono sicuro che una squadra importante, una piazza e dei tifosi straordinari meritano una Lazio che con Lotito non potremo mai vedere”.

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