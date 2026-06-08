Tifosi del Milan scherniscono i laziali: “Contro di noi ci sarà la Bombonera”

Dopo l’annuncio da parte della tifoseria laziale del boicottaggio agli abbonamenti anche nella prossima stagione, arriva la replica dei tifosi del Milan, “scottati” dalla massiccia presenza dei supporter biancocelesti nell’ultimo big match contro il Diavolo, vinto proprio dai capitolini.

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I tifosi del Milan rispondono alla protesta dei laziali.

L’1-0 nell’ultimo big match all’Olimpico firmato Isaksen brucia ancora ai tifosi rossoneri, che il 15 marzo si sono trovati di fronte una muraglia biancoceleste sugli spalti, nonostante la contestazione a Lotito in corso.

Visto come un favore ai cugini interisti, è impazzata la reazione dei supporter del Diavolo sui social che hanno ironizzato con post come “Contro di noi ci sarà la Bombonera”, “Tanto poi ci sarà il sold out con il Milan” e frasi simili.

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