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I tifosi della Reggina e il messaggio a Lotito: “No alla multiproprietà!” (FOTO)

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4 ore ago

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Tifosi Reggina striscione Lotito multiproprietà

I tifosi della Reggina, nel corso della gara di Coppa Italia vinta 7-0 dai reggini contro il Praia Tortora, dalla Curva Sud hanno esposto uno striscione chiarissimo e rivolto al presidente Lotito: “No alla multiproprietà“.

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Il messaggio dei tifosi della Reggina a Lotito

Un lungo striscione, che così recitava: “La nostra fede non si discute, chi vuole investire nella nostra città lo faccia con responsabilità. Sappia che questa curva è contro la multiproprietà. Questa gente merita di sognare”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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12 Sassuolo 3 2
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