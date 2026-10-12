Applaude ai cori del Monza contro Lotito, chiesti i documenti: il racconto di un tifoso

Ha dell’incredibile quanto accaduto ieri in Tribuna d’Onore all’Olimpico a Giuseppe Aquilini, tifoso che era seduto sugli spalti assieme alla moglie ad assistere a Lazio-Monza e al quale sono stati chiesti i documenti per aver applaudito i cori dei brianzoli contro Claudio Lotito provenienti dal settore ospiti.

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Il racconto del tifoso dopo Lazio-Monza

Giuseppe Aquilini che si trovava in Tribuna d’Onore ad assistere a Lazio-Monza assieme alla moglie ha raccontato l’accaduto ai microfoni di Radio Laziale. Aquilini ha raccontato di aver applaudito i cori dei tifosi del Monza contro Lotito provenienti dal settore ospiti. Questo è avvenuto per ben due volte e sarebbe la ragione per la quale uno steward al termine della gara lo avrebbe fermato chiedendogli i documenti e fotografandoli anche.

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