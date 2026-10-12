NOTIZIE
Applaude ai cori del Monza contro Lotito, chiesti i documenti: il racconto di un tifoso
Ha dell’incredibile quanto accaduto ieri in Tribuna d’Onore all’Olimpico a Giuseppe Aquilini, tifoso che era seduto sugli spalti assieme alla moglie ad assistere a Lazio-Monza e al quale sono stati chiesti i documenti per aver applaudito i cori dei brianzoli contro Claudio Lotito provenienti dal settore ospiti.
Leggi Anche: La protesta del tifo biancoceleste in un dato: Lazio ultima per affluenza allo stadio in Serie A
Il racconto del tifoso dopo Lazio-Monza
Giuseppe Aquilini che si trovava in Tribuna d’Onore ad assistere a Lazio-Monza assieme alla moglie ha raccontato l’accaduto ai microfoni di Radio Laziale. Aquilini ha raccontato di aver applaudito i cori dei tifosi del Monza contro Lotito provenienti dal settore ospiti. Questo è avvenuto per ben due volte e sarebbe la ragione per la quale uno steward al termine della gara lo avrebbe fermato chiedendogli i documenti e fotografandoli anche.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Cataldi sta recuperando: si allena in gruppo da 5-6 giorni
-
INFORTUNATI10 ore ago
Infortunio Marusic, oggi nuovi esami strumentali
-
INFORTUNATI10 ore ago
Infortunio Rovella: aumentano i carichi con vista sulla Juve
-
NOTIZIE11 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato