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Lazio, la protesta fa il giro del mondo: un tifoso del Manchester United imita quella dei laziali!
Sta diventando virale il video pubblicato da un tifoso del Manchester United che in segno di protesta verso la proprietà per gli scarsi risultati sportivi propone di replicare il modus operandi dei tifosi laziali.
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La protesta laziale ne ispira altre
I tifosi del Manchester United iniziano ad essere stufi della situazione. I Red Devils già da diverse stagioni non riescono più a centrare traguardi importanti come un tempo e il piatto piange specialmente oggi. Lo United occupa il quartultimo posto in Premier League con appena 7 punti conquistati e ad oggi sarebbe ad un passo dalla retrocessione.
Stanco di tutto ciò, un tifoso del Manchester in segno di protesta verso la proprietà ha proposto il metodo dei laziali, ovvero disertare lo stadio per quanto riguarda le gara interne.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
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|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
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|9
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|5
|9
|18
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|5
|9
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|5
|10
|20
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|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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