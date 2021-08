Tokyo 2020, doppio oro Italia: Tamberi e Jacobs sul tetto del mondo

- Advertisement -

TOKYO 2020 – Clamoroso in Giappone. Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs conquistano due ori storici per l’atletica leggera italiana. Il saltatore, ex aequo con il qatariota Barshin, ha conquistato la vetta del podio grazie alla misura di 2.37. Jacobs, dal canto suo, ha corso i 100m con il tempo di 9.79 lasciandosi alle spalle lo statunitense favorito sulla carta. Giornata, questa, che entrerà nella storia delle Olimpiadi.