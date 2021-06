Tokyo 2020, out Luiz Felipe: il Brasile non convoca il biancoceleste

- Advertisement -

OLIMPIADI TOKYO – Già nei giorni scorsi era arrivata la notizia, ma adesso è ufficiale. Il difensore biancoceleste Luiz Felipe non partirà per la spedizione olimpica insieme al Brasile. Il calciatore vuole recuperare totalmente dall’infortunio alla caviglia per arrivare al massimo della forma in ritiro.