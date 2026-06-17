Tolfa: “Alla Lazio non c’è prospettiva economica, perderà valore. Lotito? Non ce la fa più”

Rocco Tolfa, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della difficile situazione che sta attraversando la Lazio, delle difficoltà evidenti del presidente Lotito e della notizia di acquisto della Reggina: ecco le sue parole.

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Le parole di Tolfa nell’intervista sulla Lazio

“La situazione Lazio è esasperata. L’esempio del Frosinone che si rilancia con l’ingresso di un fondo, dimostra che ormai la direzione in cui va il calcio è questa. Nessuno ce la fa più a reggere da solo. Non si capisce bene lo scopo, continuando così la Lazio proseguirà a perdere valore. E’ tutto abbastanza inspiegabile dal punto di vista economico. Non c’è prospettiva economica, parliamo di un presidente che non riesce e fare un aumento di capitale di 20 milioni per sbloccare il mercato. Per quanto riguarda la prospettiva, invece, politica, erano arrivati segnali abbastanza pesanti. Veniva invitato a vendere e nel momento in cui tu vai in un’altra direzione poi la situazione si complica”.

Tolfa su Lotito e la Reggina

” Lì vedo solo uno scenario politico che mi ricorda quello del Molise. Lui ha vinto un appalto importante a Reggio Calabria che ha un peso sulla città. E’ molto legato al sindaco, vedo semplicemente la creazione di un clima favorevole per l’ottenimento di voti. Poi ad elezioni fatte, seggio preso, può fare un passo indietro. Una scelta strategica per prepararsi un terreno per potersi candidare”.

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