Dele-Bashiru va in Grecia: il fratello di Dele si trasferisce all’Aris Salonicco

Il fratello del laziale Fisayo, Ayotomiwa Sherif “Tom” Dele-Bashiru, dal Watford è passato a titolo definitivo in Grecia all’Aris Salonicco. Il classe ’99 saluta quindi l’Inghilterra per approdare in terra greca, firmando un contratto triennale con il club giallonero.

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Il fratello di Dele-Bashiru si trasferisce in Grecia all’Aris Salonicco

Ai canali ufficiali del club Tom Dele-Bashiru ha parlato così della sua nuova esperienza: “L’Aris rappresenta una nuova sfida nella mia carriera e sono entusiasta di far parte di questo gruppo, ho imparato molte cose su questo club grazie a Benjamin Garret che gioca qui, mi ha dato diverse informazioni sulla mia nuova squadra. – prosegue l’inglese – Entro a far parte di una formazione con grandi ambizioni e non vedo l’ora scendere in campo per lavorare con il mio allenatore e i miei nuovi compagni di squadra. I tifosi dell’ARIS, che so essere entusiasti e capaci di creare un’atmosfera calorosa, possono essere certi di vedere un giocatore che darà tutto per la loro squadra. Li aspetto allo stadio e insieme faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi nella nuova stagione”.

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