Tomei: “Abbiamo affrontato un avversario di alto livello”

Il tecnico dell’Ascoli Francesco Tomei analizza l’amichevole che i bianconeri hanno perso per 2-1 contro la Lazio, riconoscendo la differenza di qualità fra le due compagini.

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Le parole del tecnico dell’Ascoli Francesco Tomei dopo l’amichevole persa contro la Lazio.

“È stata un’ottima partita. Il rammarico non è per il risultato, ma per il problema al ginocchio di Alagna. Nei prossimi giorni valuteremo l’entità dell’infortunio.

I ragazzi hanno affrontato un avversario di alto livello con personalità. I valori tecnici erano differenti, ma siamo rimasti in partita, abbiamo lottato e questa gara deve darci maggiore consapevolezza. Serve pazienza. Perciun deve ancora assimilare i nostri meccanismi, mentre la priorità è tutelare tutti i giocatori e portarli alla migliore condizione fisica” .

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