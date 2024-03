Tempo di lettura: < 1 minuto

TONI INTERVISTA LAZIO UDINESE- Luca Toni ha commentato nel post partita di Dazn Lazio - Udinese. Ecco le sue parole

Le parole di Toni

"Lazio è una sconfitta pesante in quanto arrivava dopo tanti risultati negativi, l'Udinese contro le big si esalta". Sui cambi: "Perdi in casa 2-1 e togli Immobile e Luis Alberto? non capisco".