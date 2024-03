Top 11 Serie A, due della Lazio tra i migliori della giornata 29

Tempo di lettura: < 1 minuto

TOP 11 SERIE A CASTELLANOS ZACCAGNI - I gol di Castellanos e Zaccagni hanno permesso alla Lazio di tornare alla vittoria contro il Frosinone, rimontando l'iniziale svantaggio firmato Pol Lirola. Tre punti importanti per mettersi alle spalle una settimana complicata dopo l'addio di Sarri e le conseguenze che la scelta del tecnico ha comportato. Nonostante una prestazione non brillante, i due attaccanti sono stati in grado di mettersi in mostra, conquistando la loro presenza nella Top 11 selezionata dalla Lega di Serie A per la ventinovesima giornata. Di seguito la formazione al completo.

Serie A, la Top 11 della ventinovesima giornata

Top 11 Serie A giornata 29 (4-3-3): Falcone; Darmian, Juan Jesus, Theo Hernandez; Zaccagni, Pellegrini, Fabbian, Maldini; Noslin, Zapata, Castellanos.