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Torino, emergenza infortuni in vista della Lazio
Dopo il ko di misura al Maradona contro il Napoli, il tecnico del Torino deve fare i conti con diverse assenze e dubbi a causa degli infortuni in vista della sfida con la Lazio.
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Emergenza infortuni per il Torino prima della sfida con la Lazipo
Al Maradona la serata si è subito complicata intorno al 40′ con l’uscita di Belghali per un problema al ginocchio già accusato in nazionale con l’Algeria, seguita nella ripresa dallo stop di Ismajli per un possibile dito rotto. Restano da monitorare anche le condizioni di Biraghi per un affaticamento muscolare. Diversi dubbi quindi per la sfida di sabato prossimo contro la Lazio alle 18.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|28
|11
|4
|Como
|26
|12
|5
|Milan
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|11
|6
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|11
|7
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|11
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|11
|9
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|12
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|8
|12
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|Monza
|7
|11
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|6
|11
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|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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