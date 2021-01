Tempo di lettura: < 1 minuto

GIAMPAOLO TORINO CONFERENZA STAMPA IZZO – Armando Izzo è un nome che spesso è stato accostato alla Lazio. Il difensore del Torino sarebbe un innesto importante per la retroguardia di Inzaghi. Sulla questione mercato in casa granata è intervenuto il tecnico Marco Giampaolo nella conferenza stampa odierna in vista della gara contro il Parma. L’allenatore granata ha parlato degli “scontenti” che potrebbero trovare una soluzione

Torino, la conferenza stampa di Giampaolo: il mercato

“Qualcosa sul mercato la società farà, ma intanto mi aspetto il massimo dai giocatori che ho a disposizione. Al mercato di riparazione ci credo nell’ottica di un miglioramento. Dovessero esserci scontenti la società cercherà di creare le situazione per cercare di sistemare tutto”.

