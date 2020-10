Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INZAGHI – La conferenza stampa di Simone Inzaghi prima di Torino-Lazio è stata annullata. Le motivazioni non sono del tutto chiare, ma dopo le vicissitudini dei giorni scorsi potrebbe essere una misura per tutelare i giornalisti in sala stampa. Il club di Lotito, con una nota ufficiale, ha spiegato che il tecnico piacentino non parlerà prima del match contro i granata.

La nota del club

“La S.S. Lazio rende noto che non verrà effettuata la conferenza stampa del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi alla vigilia della gara esterna di domenica 1° novembre contro il Torino“.

