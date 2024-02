Cataldi 10 e lode: doppia cifra di reti con la Lazio per il mediano

Tempo di lettura: < 1 minuto

TORINO LAZIO CATALDI 10 GOL - Matteo Guendouzi apre, Danilo Cataldi raddoppia. I due centrocampisti regalano un prezioso doppio vantaggio alla Lazio sul Torino. Per il numero 32 biancoceleste si tratta del decimo gol con la maglia del club capitolino.

Torino - Lazio, Cataldi raddoppia e raggiunge quota 10 gol

Al minuto 56 di Torino - Lazio, Danilo Cataldi è tornato a provare la gioia del gol. Una marcatura speciale per lui, che raggiunge quota 10 reti con la maglia biancoceleste. Il mediano del club capitolino chiude così un'astinenza che perdurava ormai da 76 partite ufficiali. L'ultima gioia del numero 32 in Serie A risaliva infatti al 19 settembre 2021, quando segnò in un 2-2 all'Olimpico contro il Cagliari.