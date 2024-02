Torino - Lazio, attenzione ai cartellini gialli: i diffidati

Tempo di lettura: < 1 minuto

TORINO LAZIO DIFFIDATI SQUALIFICATI - La Lazio non contiene la gioia dopo aver sconfitto in Champions League il colosso del Bayern Monaco contro ogni pronostico. Ma nel momento in cui bisognava tornare a pensare alla Serie A, i biancocelesti cadono in casa contro il Bologna. Ora sarà obbligatorio rialzarsi nella gara contro il Torino, in vista questa sera alle 20:45. Attenzione però ai diffidati ed agli squalificati.

I diffidati di Torino - Lazio

La Lazio viene sconfitta contro il Bologna in casa. I rossoblù hanno portato via alla squadra di Sarri ben 6 punti in questa stagione, battendo i biancocelesti sia nell'andata che nel ritorno. L'entusiasmo per la vittoria di Champions League contro il Bayern Monaco è stata subito smorzata da questa caduta. Ma sta arrivando un altro periodo difficile, intensi e determinante per la Lazio. Questa sera, giovedì 22 febbraio, affronteranno il Torinoalle 20.45, gara valida per il recupero della 21ª giornata di Serie A. Attenzione però ai diffidati e gli squalificati…

Diffidati Lazio

La sfida tra Lazio e Torino andrà in scena questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Mister Sarri vedrà tornare in campo Romagnoli, che aveva rimediato la squalifica a Cagliari. L’unico diffidato a cui fare attenzione è Pellegrini. Bisognerà valutare anche gli assenti per infortunio, ovvero Rovella, Patric che ha giocato in Champions e Zaccagni.

Diffidati Torino

Juric sicuramente se la passa meglio. Nessun squalificato e nessun diffidato. Attenzione solo agli infortunati, ovvero Buongiorno e Djidji