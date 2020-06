Tempo di lettura: < 1 minuto

TORINO LAZIO INZAGHI – Non c’è tempo per meditare, si torna subito in campo. La Lazio aprirà il turno numero 29 di Serie A, scendendo in campo martedì 30 gennaio alle 19:30 contro il Torino. La squadra di Simone Inzaghi cerca la prima vittoria in trasferta post lockdown, mentre i granata devono riscattare l’insufficiente prestazione di Cagliari. Alla vigilia di Torino-Lazio, lunedì 29 giugno, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi presenterà l’incontro alle ore 14:00 ai microfoni del canale tematico del club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.