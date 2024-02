Torino - Lazio, le formazioni ufficiali: confermato Immobile

Tempo di lettura: < 1 minuto

TORINO LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio sta per scendere in campo all'Olimpico Grande Torino per affrontare il Torino in questo recupero della 21^ giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali di Sarri E Juric

Le formazioni ufficiali di Torino - Lazio

Torino(3-4-1-2): Milinkovic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All.: Juric

Lazio(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri