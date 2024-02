Gila espulso contro il Torino, salta Fiorentina - Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

TORINO LAZIO GILA ESPULSO - Duvan Zapata si rivela un grattacapo più noioso del previsto per Mario Gila, che gioca un'altra buona partita contro il Torino ma viene espulso per somma di ammonizioni, lasciando la Lazio in inferiorità numerica.

Torino - Lazio, doppia ammonizione per Gila: salta la Fiorentina

Pessime notizie per Maurizio Sarri in vista della trasferta di Firenze. Il cartellino rosso rimediato da Mario Gila contro il Torino lo rende squalificato per Fiorentina - Lazio, prossimo impegno dei biancocelesti. Il difensore spagnolo ha ricevuto il primo cartellino giallo per un fallo su Zapata al 65' e, dopo nemmeno un quarto d'ora, deve fermare il centravanti colombiano. Intervento quasi in area di rigore, ma non è penalty. Resta, però, questa ulteriore assenza per la difesa del club capitolino verso il match contro la Viola.