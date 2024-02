Cataldi: "Vittoria importante, il gol è una bella gioia"

Tempo di lettura: 3 minuti

TORINO LAZIO CATALDI POST PARTITA - Al termine di Torino-Lazio 0-2, Danilo Cataldi ha analizzato il risultato del match valido per il recupero della 21^ giornata di Serie A.

Torino - Lazio, le parole di Cataldi ai microfoni ufficiali biancocelesti

Queste le dichiarazioni di Cataldi ai microfoni Dazn nel post partita di Torino - Lazio: "Segnare è stato bello, non facendo gol così spesso mi è venuto naturale andare a esultare insieme ai tifosi. A parte il gol sono contento del risultato, adesso ci concentriamo per Firenze".

Sul post Bologna



"Sono stati giorni complicati perché c’è stato dispiacere per la prestazione contro il Bologna dove nel primo tempo avremmo meritato di più, poi è subentrata un po’ di stanchezza fisica e mentale e abbiamo perso una gara che non era da perdere. Sono certo però che se siamo quelli di domenica e di queste ultime settimane ce la giocheremo fino alla fine a prescindere dall’avversario".

Sulla lotta Champions

"La Lazio c’è per la corsa Champions perché ci deve essere, dobbiamo lottare per questi obiettivi non ci nascondiamo. Non è facile perché ci sono molte squadre in lotta ma penso che ce la possiamo giocare fino alla fine e sono convinto che ce la faremo".

Sui pochi gol segnati in carriera

"Arrivare al tiro per me non è semplice, noi partiamo dal basso quindi è difficile arrivare negli ultimi 25 metri con lo spazio per la conclusione. Ci manca ancora un po’ di palleggio nella metà campo avversaria, in alcune situazioni non dobbiamo forzare la giocata, nel primo tempo ci è mancato soprattutto questo. Quando ci avviciniamo all’area e non troviamo sbocchi la soluzione da fuori può essere buona".

Su Guendouzi

"Matteo non penso sia l’ultimo arrivato, è giovane ma ha già tanta esperienza. Normale che si inserisca in maniera più rapida, non a caso ha giocato in piazze importanti. Ci da l’esperienza e un po’ di gamba che per caratteische a volte manca al mostro centrocampo. Ci da anche un po’ di follia e spensieratezza nello spogliatoio che non guasta mai".

Torino - Lazio, le parole di Cataldi a Dazn

Queste le dichiarazioni di Cataldi ai microfoni Dazn nel post partita di Torino - Lazio: "Sono contento erano quasi due anni che non segnavo. In questo stadio quasi 10 anni fa ho esordito con la Lazio, è stato emozionante. Sono contento per la squadra per questi punti portati a casa. Venire a Torino e non soffrire è complicato. Loro giocano da tanto insieme, all'inizio c'è stata difficoltà, abbiamo retto senza allungarci troppo e poi ci siamo ripresi. Ci siamo detti di non mollare negli spogliatoi. Il calendario non è facile abbiamo altre due partite importanti prima del Bayern. Dobbiamo rimanere lì con le altre e dobbiamo lavorare per la arrivare in Champions. L'esultanza alla spider man è per mio figlio, è stato un bel gol"

Torino - Lazio, le parole di Cataldi a Sky

"Vittoria importante, era di vitale importanza portare a casa tre punti. Ci siamo riusciti, abbiamo alzato la qualità nella ripresa, alla fine tre punti meritati."

Cosa vi ha portati alla vittoria?

"Sapevamo che per come giocano sarebbero calati. In mezzo al campo abbiamo iniziato a far girare meglio la palla e questo ci ha portato alla vittoria."

Il calendario

"abbiamo un calendario difficile ma se la Lazio è squadra, noi fino alla fine combattiamo"

Quanto pesa il gol per te?

"Il gol è una bella gioia. Per come sono fatto io non dò molto peso alle reti ma sono contento per la squadra perchè viaggia da settimane nella stessa direzione"