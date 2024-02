Romagnoli: "Oggi è fondamentale. Possiamo migliorare"

Tempo di lettura: < 1 minuto

TORINO LAZIO ROMAGNOLI - La Lazio sta per scendere in campo contro il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino per recuperare la 21^ giornata di Serie A, arretrata a causa della Supercoppa Italiana. Nel pre partita ha parlato Alessio Romagnoli ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole

Torino - Lazio, le parole di Alessio Romagnoli

Il valore della gara di oggi

"Sappiamo che oggi è fondamentale per noi. Con il bologna abbiamo fatto un buon primo tempo, dispiace per come è terminata la gara ma dobbiamo continuare"

Sul momento della Lazio

"Sappiamo che siamo una squadra forte e possiamo ancora migliorare. La corsa Champions è ancora lunga ma faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo"

Sulla gara di oggi

"Oggi sarà una partita intensa perché sono una squadra intensa"

Romagnoli a Dazn

"Sappiamo che la sconfitta ci ha complicato la rincorsa ma bisogna ripartire da oggi, è fondamentale vincere e andare avanti. Siamo abbastanza tranquilli, la settimana l'abbiamo passata analizzando e preparando la partita al meglio, dobbiamo essere concentrati".

Romagnoli a Sky

"Siamo consapevoli che è una partita fondamentale per noi. Dobbiamo pensare a partita per partita, la serata Champions è stata bella, dispiace per il Bologna perché era una gara importante per il nostro obiettivo però ora siamo qui, dobbiamo dare il massimo e cercare di portare a casa i 3 punti. Loro sono una squadra veramente ostica, scorbutica quindi ci sarà da soffrire. Ora sono tutte decisive da qui alla fine".