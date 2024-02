Le PAGELLE di Torino-Lazio 0-2: vittoria sudata. Top Guendouzi, flop Hysaj

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO TORINO PAGELLE- Si è conclusa da poco Torino Lazio. Partita di recupero della Serie A 2024, non disputata a gennaio per gli impegni relativi alla Supercoppa Italiana. La Lazio ha sofferto contro i granata, ma è riuscita a vincere 0-2 con un secondo tempo cinico, con le reti di Guendouzi e Cataldi. Vittoria importantissima per gli uomini di Sarri, anche per il valore dimostrato dagli avversari. Ecco i voti dei biancocelesti nelle pagelle della redazione.

I voti della Lazio contro il Torino nelle pagelle della redazione

PROVEDEL, 7- Cancellato l'errore contro il Bologna, la saracinesca biancoceleste torna a vestire i panni del supereroe, soprattutto nel primo tempo. La difesa non lo aiuta, lui mette una pezza volando su ogni pallone minaccioso. ATTENTO.

MARUSIC, 6.5- Bene nel primo tempo, un po' di fatica in più nel contenere Bellanova, dopo il cambio di fascia. Nel complesso, comunque, svolge bene il suo compito e, seppur senza strafare, limita l'entusiasmo del suo diretto avversario. CONCENTRATO.

GILA, 6.5- Prestazione di grande attenzione e concretezza. L'ennesima. In una serata in cui la Lazio fatica a contenere le sfuriate del Torino, lui fa acqua pochissime volte, praticamente mai. Sempre più indispensabile. "Rovina" la sua partita con un paio di interventi sconsiderati su Zapata, che gli costano il cartellino rosso. SOLIDO.

ROMAGNOLI, 7- All'interno dell'area è una sicurezza. Blocca sul nascere molti tentativi del Toro, da Zapata a Ricci, disturbando gli avversari al momento del tiro e, di fatto, minandone la precisione sottoporta. Qualche sbavatura nel primo tempo ma, con la Lazio sottoposta a pressione costante, non gli si poteva chiedere di più. CONCRETO.

HYSAJ, 4.5- Non vede mai Bellanova che, infatti, è forse il giocatore più insidioso per tutto il primo tempo. Vero che l'esterno di Parabiago è in forma strepitosa ma, da un esterno dell'esperienza di Hysaj, ci si aspetta decisamente di più. Ci dispiace rovinargli la serata delle 100 con la Lazio, ma la prestazione parla da sola. SPAESATO.

(LAZZARI, 6.5- Entra al posto del disastroso Hysaj e la Lazio cambia volto. E cambia anche il risultato. Bravo).

GUENDOUZI, 8- L'unico, nel primo tempo un po' anemico della Lazio, a lottare e creare. Nel secondo tempo, con il Toro che era partito sulla falsariga dei primi 45 minuti, trova un gol importantissimo per i suoi. E per sé. Meritatissimo. GLADIATORE.

CATALDI, 7- Anche per lui una partita complicata, ma giocata senza paura e con grande cuore. Segna un bellissimo gol che, di fatto, spegne gli ardori granata. Non gli capita spesso di gonfiare la rete e stasera lo ha fatto nel momento più opportuno. CUORE BIANCOCELESTE.

LUIS ALBERTO, 6.5- Si accende in due occasioni, la Lazio fa due gol. Torna a essere importantissimo nella manovra offensiva dei suoi, cosa che non gli capitava da molto tempo. Non apprezza la sostituzione, confrontandosi con il Mister. Dimostra attaccamento e voglia, due buone notizie. IN CRESCITA.

(CASALE, S.V.).

ISAKSEN, 5.5- Rispetto alla straripante prestazione contro il Bologna, un deciso passo indietro. Mai pericolo, stupisce perché rifiuta quasi sempre l'1vs1, suo marchio di fabbrica. Vero che la squadra non ha aiutato i suoi avanti per gran parte del match, ma lui dovrebbe essere uno di quelli che le occasioni le crea. SOTTOTONO.

(PEDRO, S.V.).

IMMOBILE, 6- Fa quello che può con una squadra che, almeno fino al vantaggio, fa davvero poco. Suo l'unico tiro in porta del primo tempo laziale. Buoni qualche sponda e, come sempre, applicazione e impegno. ISOLATO.

(CASTELLANOS, 6- Prendi la pagella di Immobile, fai copia e incolla. Forse, rispetto al capitano, fa qualcosa in meno, ma non così grave da giustificare un voto sotto la sufficienza).

FELIPE ANDERSON, 5- Alterna, in stagione, alti e bassi. La serata di questa sera è, decisamente, da bassi. Lascia la sensazione di qualcosa di incompiuto, ed è un peccato, perché le sue doti e le sue possibilità offensive sono note a tutti. INSUFFICIENTE.

SARRI, 5.5- La vittoria è fondamentale, ma il modo in cui la si è ottenuta non può lasciare tranquilli. Il Torino ha, di fatto, messo in diffocoltà una squadra che ha faticato a creare azioni pericolose e che è andata in vantaggio con i primi tiri verso la porta avversaria. In altre circostanze il risultato avrebbe potuto essere molto diverso. In ogni caso, ovviamente, bene così per i 3 punti fondamentali.

Martino Cardani