Serie A, Torino - Lazio 0-2: Guendouzi e Cataldi beffano i granata

Tempo di lettura: 3 minuti

TORINO LAZIO SERIE A 2023 2024 - Reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bologna, la Lazio affronta il Torino in una complicata trasferta, nella gara di recupero 21^ giornata Serie A. La squadra di Juric, una delle rivelazioni di questo campionato, si trova ad una sola lunghezza di distanza dai biancocelesti, per i quali sarà obbligatorio fare punti per avere ancora qualche chance di raggiungere il quarto posto. Di seguito la cronaca live e il tabellino della partita.

Serie A, Torino - Lazio: la cronaca del match

Secondo tempo

90'+6' - Fischio finale all'Olimpico Grande Torino! La Lazio vince contro il Toro di Juric e ottiene tre punti preziosi grazie alle reti di Geendouzi e Cataldi.

90' - Segnalati cinque minuti di recupero.

86' - Ancora un'occasione per Ricci che, dopo aver ricevuto in area un pallone protetto da Vlasic, calcia scivolando e manda alto da buona posizione.

85' - Juric inserisce un altro attaccante: dentro Pellegri, fuori Masina.

84' - Ricci prova a concludere con l'interno sinistro all'interno dell'area di rigore, ma la conclusione è centrale e viene bloccata facilmente da Provedel.

80' - Sarri reagisce all'espulsione inserendo Casale al posto di Luis Alberto.

79' - Espulso Gila! Zapata salta secco il difensore spagnolo, che lo stende proprio al limite dell'area di rigore, prendendosi il secondo cartellino giallo. La Lazio chiude in 10 uomini.

75' - Isaksen lascia il campo, al suo posto subentra Pedro. Due sostituzione anche per i granata che cambiano Djidji e Linetty con Tameze e Gineitis.

70' - Il Torino sembra aver patito l'uno-due della Lazio, non riuscendo più a creare occasioni pericolose.

56' - RADDOPPIO LAZIO! Gran gol di fuori area di Danilo Cataldi, che riceve al limite da Luis Alberto, facendo partire una conclusione con il piattone che sfiora il palo e si infila in porta. Lazio in vantaggio di due gol.

55' - Sarri inserisce Castellanos al posto di Immobile, mentre Juric cambia Ilic e mette Ricci.

51' - GOOOOL DI GUENDOUZI! Luis Alberto imbuca con un filtrante in area di rigore per il francese, che dopo aver controllato incrocia con il destro battendo Milinkovic. Biancocelesti n vantaggio nonostante le poche occasioni create

47' - Il secondo tempo si apre con l'ennesimo pallone in profondità per Bellanova, che mette a rimorchio per la conclusione di Zapata. Il colombiano non impatta bene e manda alto.

46' - Le squadre tornano in campo, si parte con il secondo tempo di Torino - Lazio. Sarri effettua la prima sostituzione della gara togliendo Hysaj per Lazzari.

Primo tempo

45' - Si conclude senza recupero il primo tempo, 0-0 tra Torino e Lazio.

43' - Masina a un passo dal gol! Gran colpo di testa del difensore ex Udinese, che sfiora il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

42' - Ancora una chance per Vlasic che, servito con un pallone morbido da Sanabria, strozza la conclusione al volo mandandola alta.

37' - Gran parata di Provedel! Solita azione del Torino sulla destra, con Bellanova che serve in area Vlasic a rimorchio. Provedel respinge la conclusione sul primo palo con un grande riflesso.

35' - Ennesimo cross di Bellanova dalla destra a cercare Zapata, che stacca alto di testa non trovando lo specchio.

29' - Anche la Lazio prova ad affacciarsi in attacco, ma ancora nessuna conclusione pericolosa.

21' - Altro bello spunto di Bellanova che arriva a mettere un pallone in area di rigore. Dopo la respinta di Gila, Vlasic prova la conclusione al volo, ma ne esce un tiro strozzato, bloccato con facilità da Provedel.

5' - Palo del Torino! Gran cross di Bellanova dalla destra per Sanabria, che gira in porta al volo spaccando il primo palo. Prima grande occasione della gara.

1' - Calcio d'inizio, si parte con Torino - Lazio!

Serie A, Torino - Lazio: il tabellino dell'incontro

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic; Djidji (75' Tameze), Lovato, Masina (85' Pellegri); Bellanova, Ilic (55' Ricci), Linetty (75' Gineitis), Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

A disposizione: Gemello, Sazonov, Rodriguez, Kabic, Okereke, Popa, Savva.

Allenatore: Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj (45' Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (80' Casale); Isaksen (75' Pedro), Immobile (55' Castellanos), Felipe Anderson.

A disposizione: Pellegrini, Kamada, Anderson, Sepe, Ruggeri, Coulibaly, Fernandes.

Allenatore: Sarri.

NOTE

Arbitro: La Penna.

Marcatori: Guendouzi (L, 51'), Cataldi (L, 56').

Ammoniti: Ilic (T, 15'), Linetty (T, 27'), Gila (L, 65'), Lovato (T, 72').

Espulsi: Gila (L, 79').

Recupero: 5' secondo tempo.

Christian Gugliotta