MAZZARRI SILENZIO STAMPA- Da quanto riporta La Stampa, Walter Mazzarri ha deciso di non parlare ai giornalisti nel giorno della vigilia di Lazio-Torino. La parola sarà lasciata al campo dopo i deludenti risultati di inizio stagione che non sono stati in linea con le aspettative dei tifosi. Dunque non ci sarà nessuna replica dopo il comunicato della tifoseria granata nei confronti dello stesso tecnico.