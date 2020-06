Tempo di lettura: < 1 minuto

TORINO LAZIO ALLENAMENTO – La 29ª giornata di Serie A si aprirà domani con Torino-Lazio. Gli uomini di Longo sono scesi in campo oggi pomeriggio per il penultimo allenamento prima della sfida. I granata molto probabilmente dovranno fare a meno di Zaza, fermo ai box causa infortunio. Domani mattina la rifinitura e di seguito le convocazioni. Il comunicato della società.

Il comunicato del Torino

“Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di domani sera contro la Lazio (stadio Olimpico Grande Torino, calcio d’inizio ore 19.30). Moreno Longo, dopo l’attivazione muscolare in campo, ha diretto una sessione tecnico-tattica che si è conclusa con esercitazioni a tema. Domani mattina in programma la seduta di rifinitura, cui seguirà l’annuncio dei calciatori convocati”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.