Tempo di lettura: < 1 minuto

TOTTI DERBY – L’ex capitano della Roma, Francesco Totti ha parlato così della Lazio e dei derby in una diretta Instagram con Damian “Er Faina”. Queste le sue parole.

Le parole di Totti

Avevo 8-9 anni, giocavo nella Lodigiani. Mio padre sapeva qual era la squadra per la quale tifavo, mi cercò anche la Lazio ma non poteva andare ‘contromano’, quindi abbiamo deciso per la Roma”.

Derby

“Derby più bello quello del 5-1, Peruzzi un fratello maggiore, non ti tradirebbe mai. Quello più brutto il 26 maggio, è scontato. Non perché hai perso la finale, ma proprio per la partita. C’era la paura di giocare, la tensione. Si pensava non tanto alla gara quanto a quello che sarebbe potuto accadere dopo.”

Nesta

“Il più forte biancoceleste con cui hai giocato? Nesta, è il simbolo della Lazio. Per me è stato uno dei difensori più forti al mondo, ma nella squadra di Cragnotti erano tutti grandi giocatori.”

Lazio attuale

“La Lazio di quest’anno sta facendo un campionato top, nessuno si sarebbe aspettato il secondo posto attuale a -1 dalla Juventus. I biancocelesti hanno 4-5 giocatori che potrebbero giocare in grandi squadre. Inzaghi è un grande allenatore.



Christian alla Lazio?

“Se dipendesse da me tratterei con la Lazio, ma Christian non mi farebbe sedere nemmeno al tavolo. Farebbe la stessa scelta che feci io con i miei.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.