TOTTI INZAGHI – Domenica pomeriggio, la Lazio è stata sconfitta in rimonta dalla Spal per 2-1. Sotto accusa anche le scelte di Inzaghi, “colpevole” di aver lasciato fuori dalla formazione iniziale Correa e Milinkovic. L’ex rivale biancoceleste e capitano della Roma, Francesco Totti ha parlato così del tecnico piacentino ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Totti su Inzaghi

“Lui è un amico, ma non do consigli altrimenti dicono che sono della Lazio. Saprà lui come gestire la situazione per risollevarsi”: