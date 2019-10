TOUNKARA LAZIO – Mamadou Tounkara ha vestito la maglia della Lazio dal 2012 fino a quest’estate, quando si è trasferito a titolo definitivo alla Viterbese. L’attaccante, ha parlato dei biancocelesti in un’intervista rilasciata alla Gazzetta Regionale. Queste le sue parole.

“Spero che centrino l’obiettivo Champions League, se lo meritano. Auguro tutto il bene a mister Inzaghi. Per me è stato come un padre, mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere. Sono rimasto in ottimi con tutto l’ambiente biancoceleste. Ringrazio sempre la società con tutto il cuore, è stata la mia casa per quasi 8 anni. Spero un giorno di tornare, mai dire mai. Adesso sono concentrato su questa avventura, nuove finestre che si aprono, la vita continua”.