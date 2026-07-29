Primavera, primo contratto da professionista per Touray

Primo passo nel mondo dei grandi per Sheikh Tijan Touray: il difensore classe 2008 di recente aggregato alla formazione Primavera della Lazio ha firmato il primo contratto da professionista.

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Lazio Primavera, Touray firma il suo primo contratto da professionista

Arrivato dodici mesi fa dal Castello Calcio, Touray ha trascorso il primo periodo della scorsa stagione in prestito al Montespaccato, in Serie C, prima di fare ritorno nella Lazio Under 18 a gennaio. A partire da quest’anno il difensore gabbiano classe 2008 sarà aggregato con la Primavera: ha preso parte al ritiro di Ovindoli ed è anche sceso in campo nel secondo tempo dell’amichevole contro la prima squadra. Firmato il primo contratto da professionista, entrerà a tutti gli effetti nella squadra di Punzi.

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