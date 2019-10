TRAMEZZANI LAZIO – Archiviata la sosta per le nazionali, sabato prossimo la Lazio affronterà l’Atalanta nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. L’ex calciatore Paolo Tramezzani ha parlato degli uomini di Inzaghi ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste.

Lazio

“Mi piace molto guardare la Lazio, gioca bene e prova a mettere in campo tutte le qualità che vanta. Alla squadra di Inzaghi piace gestire il pallone e, in termini di risultati, è mancato qualcosa ai biancocelesti rispetto alle prestazioni offerte. La continuità si allena nelle convinzioni e nelle sicurezze che maturano nel corso delle varie gare. La Lazio può ancora migliorare in alcune fasi di gioco e, in tal senso, è necessario lavorare sulle situazioni che stanno creando più problemi. Alla ripresa del campionato, la Lazio dovrà provare a far male all’Atalanta”.