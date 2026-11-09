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Addio a Gabriella Grassi: il ricordo commosso del deputato Trancassini

Published

3 ore ago

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Trancassini ricordo Gabriella Grassi morte

Gabriella Grassi, storica segretaria della Lazio, si è spenta nella giornata di ieri, domenica 8 novembre: il deputato di FDI e presidente del Lazio Club Parlamento, Paolo Trancassini, in una nota l’ha ricordata con commozione.

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Trancassini ricorda Gabriella Grassi: la nota

CALCIO. LAZIO, TRANCASSINI: CORDOGLIO PER SCOMPARSA GABRIELLA GRASSI (DIRE)* Roma, 9 nov. – “La scomparsa di Gabriella Grassi lascia un vuoto profondo nella comunità laziale. Storica dirigente della Società Sportiva Lazio, ha dedicato per oltre trent’anni il proprio impegno al club, distinguendosi per passione, appartenenza, competenza e professionalità. Una figura autorevole, che ha saputo essere un punto di riferimento per il mondo biancoceleste, grazie al suo costante legame con la società e con i suoi appassionati sostenitori. Alla famiglia e a tutti i tifosi laziali rivolgo le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara in una nota il deputato Paolo Trancassini, presidente del Lazio Club Parlamento. (Enu/ Dire) 09:09 09-11-26

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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