NOTIZIE
Addio a Gabriella Grassi: il ricordo commosso del deputato Trancassini
Gabriella Grassi, storica segretaria della Lazio, si è spenta nella giornata di ieri, domenica 8 novembre: il deputato di FDI e presidente del Lazio Club Parlamento, Paolo Trancassini, in una nota l’ha ricordata con commozione.
Leggi anche: Infortunio Tavares, ansia per Gattuso: il portoghese farà esami approfonditi
Trancassini ricorda Gabriella Grassi: la nota
CALCIO. LAZIO, TRANCASSINI: CORDOGLIO PER SCOMPARSA GABRIELLA GRASSI (DIRE)* Roma, 9 nov. – “La scomparsa di Gabriella Grassi lascia un vuoto profondo nella comunità laziale. Storica dirigente della Società Sportiva Lazio, ha dedicato per oltre trent’anni il proprio impegno al club, distinguendosi per passione, appartenenza, competenza e professionalità. Una figura autorevole, che ha saputo essere un punto di riferimento per il mondo biancoceleste, grazie al suo costante legame con la società e con i suoi appassionati sostenitori. Alla famiglia e a tutti i tifosi laziali rivolgo le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara in una nota il deputato Paolo Trancassini, presidente del Lazio Club Parlamento. (Enu/ Dire) 09:09 09-11-26
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI5 ore ago
Infortunio Zaccagni, risonanza a stretto giro: incognita sulla natura del problema
-
NOTIZIE16 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI4 ore ago
Gudmundsson, la sosta sarà decisiva: ecco quando può rientrare
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Dele-Bashiru, contatti avviati per il rinnovo di contratto