I tifosi rispondono a Lotito: “Per noi un ipnotico? Sei solo un paranoico…”

A Roma sono comparsi oggi tre striscioni di contestazione nei confronti di Claudio Lotito, in risposta alle sue recenti dichiarazioni sul diritto dei Laziali di sognare.



«Per noi un ipnotico? Sei solo un paranoico…»



«Sparisci dalla Capitale e torneremo a sognare»



«Libera la… pic.twitter.com/WrdO9QDW5G