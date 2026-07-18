Caccia al numero dieci: tutti i nomi in ballo

Gattuso chiede a gran voce un trequartista, un calciatore che possa donare imprevedibilità alla manovra offensiva della Lazio: ecco i nomi che il club capitolino sta tenendo d’occhio.

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Gattuso vuole un trequartista per donare qualità alla rosa della Lazio: tutti i nomi in ballo.

Un numero dieci che potesse donare geometrie e fantasia ad una squadra apparsa piuttosto prevedibile sotto porta nella scorsa stagione è la priorità sul mercato di Gennaro Gattuso, che in questi primi giorni di ritiro sta dando spazio sulla trequarti a Dele-Bashiru e a Przyborek, ma è necessario puntare su un profilo più pronto.

Il profilo preferito da Gattuso resta Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria, con cui sono già in piedi da mesi i discorsi per Sergi Dominguez. Il fantasista croato, in doppia cifra lo scorso anno sia di gol che di assist, costa almeno 15 milioni, una cifra che la Lazio al momento non può spendere.

Le alternative a Stojkovic sulla trequarti: i nomi che osserva Fabiani.

Vista la difficoltà ad arrivare al talento croato, il ds Fabiani sta sondando anche altre piste. In particolare il franco-algerino classe 2002 Ghedjemis, per il quale il Frosinone chiede 12 milioni e permane sempre il sogno Gudmundsson, che potrebbe diventare realtà nel caso in cui si aprissero con la Fiorentina delle ipotesi di scambio con Isaksen e Tavares, nomi che piacciono alla dirigenza gigliata.

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