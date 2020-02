Tempo di lettura: < 1 minuto

TREVISANI CAICEDO LAZIO – Domenica sera la Lazio affronterà l’Inter allo Stadio Olimpico di Roma nel big match valido per la 24esima giornata di Serie A. Il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato così della sfida e del ballottaggio Correa-Caicedo, ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Trevisani su Lazio-Inter

“La Lazio per vincere deve fare anche un lavoro psicologico soprattutto perché quando è stata chiamata a un appuntamento atteso da tutti non ha fatto bene, vedi il derby. Far bene contro l’Inter può essere importante per invertire la tendenza da qui a fine campionato”.

Il ballottaggio Caicedo-Correa

“Per me Inzaghi Caicedo non lo leva. Non lo può levare anche per la pesantezza dei gol che ha fatto. Se la Lazio lotta per lo Scudetto il merito è anche dei suoi gol. L’unico 20% di possibilità che lascio a Correa, è perché Caicedo quando entra fa la differenza, mentre l’argentino la fa più quando parte titolare”.

