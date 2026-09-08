Connect with us

NOTIZIE

Trevisani: “Tifosi Lazio? Ecco cosa farei invece di non andare allo stadio”

Published

2 ore ago

on

Trevisani tifosi Lazio

Commento divisivo da parte del giornalista Riccardo Trevisani che, durante l’analisi sulla Lazio fatta per Cronache di Spogliatoio, ha parlato dei tifosi biancocelesti invitandoli, in qualche modo, a trovare un’alternativa alla protesta che li sta tenendo fuori dallo stadio.

LEGGI ANCHE: Costacurta analizza il Milan: “Ho visto dei difetti, squadra in costruzione”

Le parole di Trevisani sui tifosi della Lazio

“Se fossi tifosi della Lazio andrei tutte le settimane a protestare sotto la sede invece di non andare allo stadio. C’è da distinguere squadra e allenatore, stanno facendo un lavoro eccezionale e stanno giocando delle ottime partite. La Lazio ha giocato meglio di Udinese e Genoa”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI