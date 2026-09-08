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Trevisani: “Tifosi Lazio? Ecco cosa farei invece di non andare allo stadio”
Commento divisivo da parte del giornalista Riccardo Trevisani che, durante l’analisi sulla Lazio fatta per Cronache di Spogliatoio, ha parlato dei tifosi biancocelesti invitandoli, in qualche modo, a trovare un’alternativa alla protesta che li sta tenendo fuori dallo stadio.
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Le parole di Trevisani sui tifosi della Lazio
“Se fossi tifosi della Lazio andrei tutte le settimane a protestare sotto la sede invece di non andare allo stadio. C’è da distinguere squadra e allenatore, stanno facendo un lavoro eccezionale e stanno giocando delle ottime partite. La Lazio ha giocato meglio di Udinese e Genoa”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|1
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|3
|2
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|9
|3
|3
|LAZIO
|9
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|3
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|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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