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INTERVISTE

Trimboli: “Veniamo a giocarcela”

Published

2 ore ago

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Stadio Olimpico

Prima di Lazio Mantova di Coppa Italia, il capitano degli ospiti, Simone Trimboli, ha concesso un’intervista ai bordocampisti di Sport Mediaset per presentare la sfida con i biancocelesti.

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Trimboli nell’intervista prepartita di Lazio Mantova di Coppa Italia

“Non dobbiamo lasciare spazi, siamo venuti qua a giocarcela. Proveremo a giocare le nostre carte e vedere se riusciremo a fare risultato”.

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