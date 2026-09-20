Trocchia: “Ecco qual è il blocco di potere che vuole cacciare Lotito”

Il giornalista d’inchiesta Nello Trocchia, sulle colonne de Il Domani, nell’edizione odierna, ha firmato un articolo nel quale si parla dell'”ombra nera” di Angelucci nella manovra per far fuori Lotito e dei blocchi di potere che ci sono dietro il suo tentativo di cacciata.

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L’editoriale di Trocchia sull’indagine per aggiotaggio e chi c’è dietro le pressioni su Lotito

La Procura di Roma sta indagando per aggiotaggio. Tra gli indagati risultano Bisignani, faccendiere ed editorialista de Il Tempo, Mauro Masi, presidente della Banca del Fucino, e Francesco Maiolini, Ad della stessa banca. L’accusa è di aver, attraverso un articolato meccanismo di pressioni su più fronti, cercato di minare il valore in borsa della Lazio e di indurre il presidente Lotito a cedere il club.

Nello Trocchia, sulle colonne del suo quotidiano, è andato a scavare sulle ragioni che hanno portato a ciò e che hanno indotto gli inquirenti ad indagare. Secondo quanto riferito dal giornalista campano, dietro il tentativo di cacciare Claudio Lotito ci sarebbe un blocco di potere che ruota anche attorno alla Banca del Fucino. Questo blocco, sottolinea il giornalista, spesso si ritrova anche alla corte di Angelucci, editore di diversi giornali di destra (tra cui Il Tempo) e Ras della sanità privata.

Un intreccio di potere stratificato, calcificato e volto all’estromissione del presidente Lotito dalla Lazio. La Procura continua a indagare, sviluppi importanti potrebbero esserci anche a breve ma ciò che è certo è che la frattura tra il patron biancoceleste e il popolo laziale è ormai sempre più insanabile.

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