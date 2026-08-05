Lazio, altra occasione a parametro zero? Piace l’ex Manchester United Tuanzebe

Il portale congolese Leoparsanctu.com è certo dell’interesse della Lazio per il difensore Axel Tuanzebe, oggi svincolato.

Leggi Anche: Marcos Antonio: domani scade il termine per la prima rata che il San Paolo deve versare alla Lazio

Tuanzebe-Lazio: la situazione e la concorrenza

Classe 97′ Tuanzebe è oggi svincolato. Il giocatore ha militato anche in Italia tra le fila del Napoli mentre in Premier League ha vestito la maglia del Manchester United. La sua ultima esperienza col Burnley prima di restare senza squadra al termine del contratto. Dal Congo, oltre alla Lazio danno sul giocatore anche l’Hull City, più defilata, ed il Deportivo La Coruna.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP