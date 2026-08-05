CALCIOMERCATO LAZIO
Lazio, altra occasione a parametro zero? Piace l’ex Manchester United Tuanzebe
Il portale congolese Leoparsanctu.com è certo dell’interesse della Lazio per il difensore Axel Tuanzebe, oggi svincolato.
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Tuanzebe-Lazio: la situazione e la concorrenza
Classe 97′ Tuanzebe è oggi svincolato. Il giocatore ha militato anche in Italia tra le fila del Napoli mentre in Premier League ha vestito la maglia del Manchester United. La sua ultima esperienza col Burnley prima di restare senza squadra al termine del contratto. Dal Congo, oltre alla Lazio danno sul giocatore anche l’Hull City, più defilata, ed il Deportivo La Coruna.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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