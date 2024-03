Tudor in modalità offensiva: il dato sui gol ai tempi del Verona

Tempo di lettura: < 1 minuto

TUDOR VERONA GOL- Igor Tudor è stato chiamato per risollevare la Lazio soprattutto in zona gol. Il croato è esperto in questo visti anche i dati risalenti al suo periodo al Verona.

Il dato sui gol del Verona di Tudor

Tudor è il nuovo allenato della Lazio ed è chiamato a risollevare una squadra che è entrata in profonda crisi con il suo predecessore. Un aspetto che quest'anno è mancato ai biancocelesti rispetto alla scorsa annata è l'efficienza in zona gol. Sotto questo punto di vista la società ha fatto la scelta giusta, Tudor infatti è famoso per far giocare le sue squadre rivolte all'attacco, con due trequartisti e una punta. Ad evidenziare questa caratterista è il dato che risale al suo periodo a Verona. Tra Settembre 2021 e Maggio 2022 solo tre squadre Inter 75, Lazio 68 e Napoli 68, hanno segnato più gol del Verona di Tudor 62.