Annunciata la prossima conferenza stampa di Tudor

TUDOR LAZIO CONFERENZA STAMPA - La Lazio, dopo la conferenza stampa di presentazione, annuncia data ed ora della prossima conferenza di Igor Tudor. Sarà un'occasione per il neo allenatore per legare ancor di più con la tifoseria, far conoscere le proprie idee e rispondere a qualche domanda prima del match contro la Juventus. Di seguito il comunicato ufficiale dei biancocelesti.

Il comunicato ufficiale della Lazio

"Il tecnico biancoceleste Igor Tudor interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus domani, venerdì 29 marzo 2024, alle ore 13:00 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali biancocelesti Lazio Style Channel e Lazio Style Radio e in streaming sulla piattaforma sslazio.it".