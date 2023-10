Tudor sarebbe stato offerto alla Lazio, ma c'è fiducia in Sarri

Tempo di lettura: < 1 minuto

TUDOR LAZIO- Indiscrezione importante quella riportata da TMW.com. Secondo il noto sito di informazione calcistica, infatti, gli intermediari di Igor Tudor, attualmente senza panchina dopo l'ottimo lavoro al Marsiglia, avrebbero proposto l'allenatore alla Lazio.

Lazio , offerto Tudor. Lotito conferma la fiducia a Sarri

La risposta sarebbe stata un "No grazie". Claudio Lotito, infatti, nonostante la partenza a singhiozzo nella stagione 2023/24, avrebbe piena fiducia nel tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Nonostante qualche "scontro" verbale sulla gestione del calciomercato e dell'idea che si deve avere della Lazio stessa.

Sette partite stagionali, quattro sconfitte. Questo sarebbe stato il motivo a spingere gli intermediari di Tudor ad avanzare la candidatura dell'allenatore a Formello. La pazienza di Lotito, al momento, è ancora intatta, ma attenzione alla sfida di Champions League contro il Celtic. Un passo falso potrebbe anche aprire spiragli inattesi. Non tanto in chiave esonero (molto difficile pensarlo in questa fase della stagione), quanto nell'ambito dei dubbi della dirigenza.

E allora avanti Lazio, vincere al Celtic Park diventa fondamentale.