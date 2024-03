Zavaglia: "Sarri doveva dimettersi a luglio, Tudor porterà..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

SARRI TUDOR IMMOBILE ZAVAGLIA LAZIO INTERVISTA - L'agente Franco Zavaglia ha parlato del delicato momento nell'ambiente Lazio e le minacce subite da Ciro Immobile. Il valzer della panchina biancoceleste che ha visto come interpreti Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello e Igor Tudor, ha destato qualche preoccupazione. Di seguito le sue parole ai microfoni di TMW Radio.

Le parole di Franco Zavaglia

"Sarri è andato via dalla Lazio anche per motivi personali. La ragione e il torto sono a metà strada. Lo staff ha fatto bene a seguire l'allenatore. Forse la cosa sbagliata che ha fatto Sarri è il non dimettersi a luglio, quando non sono stati presi i giocatori con le caratteristiche che lui aveva chiesto. Martusciello non aveva un buon rapporto con il mister. Tudor porterà i suoi collaboratori. Quando si cambia, bisogna cambiare tutto. Gli servirà un po' di tempo per capire la squadra e dare la sua identità. Sarri aveva una visione del gioco che non aveva varianti, non c'erano opzioni. Non credo che Tudor faccia il 4-3-3, metterà i giocatori nel rispettivo ruolo più naturale".

Sulle minacce a Ciro Immobile

"Le dichiarazioni di Lotito sono state sbagliate, diciamo che avrebbe potuto risparmiarsele. Se lui ha la scorta è un suo problema, in Italia la gente non deve andare in giro con la scorta. Quello che è successo non è normale, Immobile ha fatto bene a denunciare. I giocatori a Roma hanno già vita difficile, se devono andare in giro con la scorta diventa ancora più tosta".