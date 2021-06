Turchia, Gunes: “Non siamo favoriti. Mancini ci conosce bene”

- Advertisement -

TURCHIA GUNES CONFERENZA – A poche ore dall’inizio degli Europei, Senol Gunes ha presentato la sua Turchia che domani affronterà l’Italia. Nelle sue parole spicca la voglia di fare bene nel match dell’Olimpico.

Le dichiarazioni di Gunes

“Mancini conosce la Turchia avendo allenato il Galatasaray, ha avuto successo, ha tanti ottimi giocatori a disposizione. Non siamo i favoriti per questo girone ma vorrei poter disputare la finale di questo torneo contro l’Italia. Tutti vorrebbero vincere, noi compresi: vincere è una cosa, perdere un’altra, ma sono certo che ci sarà tanto da imparare durante questa manifestazione. Tutti i 26 sono pronti per l’Europeo, vorremmo che tutti si divertissero”.