Verso Turchia Italia: almeno 5 cambi per Mancini, Frattesi può partire dal primo minuto

Nella sua edizione online La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle possibili scelte del CT Mancini verso la gara dell’Italia in Nations League contro la Turchia: il biancoceleste Frattesi verso una maglia da titolare.

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Le ultime sull’Italia verso la Turchia

Archiviato il ko per 0-2 all’esordio col Belgio, la Nazionale Italiana si appresta ora a sfidare la Turchia di Vincenzo Montella. Il CT dovrà gestire bene le forze dati gli impegni ravvicinati (la Francia il 2 ottobre mentre il 5 ci sarà nuovamente la Turchia), pertanto è molto probabile che rispetto alla gara di ieri vedremo un 11 titolare molto rivisitato e per la rosea di cambi ce ne saranno almeno 5.

In base anche a ciò che si sta vedendo in allenamento a Coverciano in questi giorni i possibili cambi sono i seguenti: Kayode terzino destro al posto di Di Lorenzo, Bastoni (al rientro dalla squalifica) al posto di Coppola, Frattesi al posto di Romano a centrocampo, mentre in attacco sperano in una chance Raspadori e Maldini. Infine potrebbe riposare uno tra Barella e Tonali in mezzo con Mancini che potrebbe dunque concedere un’occasione a Rolando Mandragora in qualità di play.

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