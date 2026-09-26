Connect with us

NOTIZIE

Verso Turchia Italia: almeno 5 cambi per Mancini, Frattesi può partire dal primo minuto

Published

39 minuti ago

on

Davide Frattesi in campo con la Nazionale Italiana Lazionews.eu

Nella sua edizione online La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle possibili scelte del CT Mancini verso la gara dell’Italia in Nations League contro la Turchia: il biancoceleste Frattesi verso una maglia da titolare.

Leggi Anche: Inzaghi: “Enorme lavoro di Gattuso alla Lazio in un contesto non agevole”

Le ultime sull’Italia verso la Turchia

Archiviato il ko per 0-2 all’esordio col Belgio, la Nazionale Italiana si appresta ora a sfidare la Turchia di Vincenzo Montella. Il CT dovrà gestire bene le forze dati gli impegni ravvicinati (la Francia il 2 ottobre mentre il 5 ci sarà nuovamente la Turchia), pertanto è molto probabile che rispetto alla gara di ieri vedremo un 11 titolare molto rivisitato e per la rosea di cambi ce ne saranno almeno 5.

In base anche a ciò che si sta vedendo in allenamento a Coverciano in questi giorni i possibili cambi sono i seguenti: Kayode terzino destro al posto di Di Lorenzo, Bastoni (al rientro dalla squalifica) al posto di Coppola, Frattesi al posto di Romano a centrocampo, mentre in attacco sperano in una chance Raspadori e Maldini. Infine potrebbe riposare uno tra Barella e Tonali in mezzo con Mancini che potrebbe dunque concedere un’occasione a Rolando Mandragora in qualità di play.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI